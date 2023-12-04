Последний облгаз Фирташа на западе Украины перешел под "Нафтогаз"

АО "Тернопольгаз", которое ранее входило в группу "облгазов Фирташа", перешло в управление "Группы Нафтогаз", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Из опубликованной "Нафтогазом" инфографики следует, что это последний облгаз на западе страны, который был интегрирован в структуру государственной компании.

"Нашими клиентами стали еще 200 тысяч частных домохозяйств и 3 тысячи юридических лиц" , - заявили в "Нафтогазе".

Жителей Тернопольщины также предупредили, что лицевые счета клиентов, тариф на распределение и реквизиты для оплаты услуг остаются неизменными.

Напоминаем:

Только на прошлой неделе Группа "Нафтогаз" получила дополнительно еще почти миллион клиентов: в управление государственной компании отдали еще три облгаза Дмитрия Фирташа - "Ровногаз", "Запорожгаз" и "Черновцыгаз".

В августе 2023 года Служба безопасности Украины вместе с Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщали о разоблачении руководителей трех облгазов, подконтрольных компании подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа, в коррупционной деятельности. В частности, речь шла о "Волыньгазе".

Отмечалось, что председателю правления "Волыньгаза" объявлено подозрение по статье присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" вошли АО "Волыньгаз", АО "Винницагаз", АО "Днепрогаз", АО "Днепропетровскгаз", АО "Донецкоблгаз", АО "Ивано-Франковскгаз", АО "Житомиргаз", АО "Запорожгаз", АО "Киевоблгаз", АО "Криворожгаз", АО "Кировоградгаз", АО "Львовгаз", АО "Николаевгаз", АО "Ровногаз", АО "Сумыгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Харьковгаз" АО "Хмельницкгаз" и АО "Черкассыгаз".