Останній облгаз Фірташа на заході України перейшов під "Нафтогаз"

АТ "Тернопільгаз", яке раніше входило до групи "облгазів Фірташа", перейшло в управління "Групи Нафтогаз", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

З опублікованої "Нафтогазом" інфографіки випливає, що це останній облгаз на заході країни, який був інтегрований в структуру державної компанії.

"Нашими клієнтами стали ще 200 тисяч приватних домогосподарств та 3 тисячі юридичних осіб" , - заявили в "Нафтогазі".

Мешканців Тернопільщини також попередили, що особові рахунки клієнтів, тариф на розподіл і реквізити для оплати послуг залишаються незмінними.

Нагадуємо:

Лише минулого тижня Група "Нафтогаз" отримала додатково ще майже мільйон клієнтів: в управління державної компанії віддали ще три облгази Дмитра Фірташа - "Рівнегаз", "Запоріжгаз" та "Чернівцігаз".

У серпні 2023 року Служба безпеки України разом з Бюро економічної безпеки (БЕБ) повідомляли про викриття керівників трьох облгазів, підконтрольних компанії підсанкційного олігарха Дмитра Фірташа, у корупційній діяльності. Зокрема, йшлося про "Волиньгаз".

Зазначалося, що голові правління "Волиньгазу" оголошено підозру за статтею привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Раніше до НАК "Нафтогаз України" увійшли АТ "Волиньгаз", АТ "Вінницягаз", АТ "Дніпрогаз", АТ "Дніпропетровськгаз", АТ "Донецькоблгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", АТ "Житомиргаз", АТ "Запоріжгаз", АТ "Київоблгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Кіровоградгаз", АТ "Львівгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Рівнегаз", АТ "Сумигаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Хмельницькгаз", АТ "Черкасигаз".