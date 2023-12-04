В ГУР поделились своими дальнейшими планами на Крымский мост

Главное управление разведки Министерство обороны Украины будет и дальше атаковать объекты россиян в аннексированном Крыму, включая незаконно построенный Крымский мост, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

Он прокомментировал повреждения ограждений из барж, защищавших подходы к Крыму. Заграждения были повреждены во время недавнего шторма и оккупанты пытаются их восстановить.

"Речь идет не только о мосте (Крымский мост). Также серьезные разрушения потерпели вражеские защитные сооружения в Севастополе, в Новороссийске в частности" , — отметил он.

"Конечно, враг совершенно справедливо опасается, что этим воспользуются украинские Силы безопасности и Обороны. Мы не будем раскрывать всех секретов, но их внутренний дедлайн — через две недели устранить неполадки. Понятно, что Украина ждать тоже не будет" , — подчеркнул Юсов.

Как сообщалось, 26-27 ноября в Крыму бушевал мощный шторм. Из-за удара стихии утонули российские боновые заграждения, защищавшие Крымский мост.