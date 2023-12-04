В ГУР поділилися своїми подальшими планами на Кримський міст

Головне управління розвідки Міністерство оборони України буде і надалі атакувати об'єкти росіян в анексованому Криму, включаючи незаконно збудований Кримський міст, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він прокоментував пошкодження загороджень з барж, які захищали підходи до Криму. Загородження були пошкоджені під час недавнього шторму і окупанти намагаються його відновити.

"Йдеться не лише про міст (Кримський міст). Також серйозні руйнування зазнали ворожі захисні споруди в Севастополі, в Новоросійську зокрема" , — зазначив він.

"Звичайно, ворог цілком справедливо побоюється, що цим скористаються українські Сили безпеки та Оборони. Ми не розкриватимемо всіх секретів, але їхній внутрішній дедлайн — за два тижні усунути неполадки. Зрозуміло, що Україна чекати теж не буде" , — підкреслив Юсов.

Як повідомляось, 26-27 листопада в Криму вирував потужний шторм. Через удар стихії потонули російські бонові загородження, які захищали Кримський міст.