Словацкие перевозчики приостановили блокаду границы – Мининфраструктуры

На границе со Словакией приостановили блокаду пункта пропуска через "Ужгород-Вишне-Немецкое" приостановлено. Об этом заявил заместитель министра инфраструктуры Украины Сергей Деркач, сообщает Европейская правда.

По его словам, пропуск грузовиков через "Ужгород – Вишне-Немецкое" осуществляется в обычном режиме.

"Продолжаем работать со словацкими коллегами, чтобы предотвратить дальнейшие протесты" , – заявил Деркач.

Он добавил, что Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины проводит "много непубличной работы и коммуникации с партнерами", чтобы сохранить транспортный безвиз.

По состоянию на утро сегодня в очереди на территории Словакии в сторону Украины находится 625 грузовых транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

Напомним, что словацкие перевозчики 1 декабря после обеда начали анонсированную блокаду движения грузовиков на КПП возле Ужгорода.