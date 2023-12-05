Словацькі перевізники призупинили блокаду кордону – Мінінфраструктури

На кордоні зі Словаччиною призупинили блокаду пункту пропуску через "Ужгород-Вишнє-Нємецьке" призупинено. Про це заявив заступник міністра інфраструктури України Сергій Деркач, повідомляє Європейська правда.

За його словами, пропуск вантажівок через "Ужгород – Вишнє-Нємецьке" здійснюється у звичайному режимі.

"Продовжуємо працювати із словацькими колегами, щоб запобігти подальшим протестами" , – заявив Деркач. ﻿

Він додав, що Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України проводить "багато непублічної роботи та комунікації з партнерами", щоб зберегти транспортний безвіз.

Раніше в Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

Нагадаємо, що словацькі перевізники 1 грудня по обіді почали анонсовану блокаду руху вантажівок на КПП біля Ужгорода.