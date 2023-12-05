СБУ задержала на Сумщине главу общины, который шпионил за военными

Служба безопасности задержала экс-заместителя председателя общины на Сумщине, который оказался агентом России и собирал для оккупантов информацию о силах обороны на территории области, сообщает Украинская правда.

По материалам следствия, он был завербован еще до начала полномасштабного вторжения РФ. До мая 2022 года фигурант занимал должность заместителя одной из объединенных территориальных общин региона.

"Когда часть Сумщины оккупировали, злоумышленник выехал в Россию через вражеский блокпост. На территории страны-агрессора он встретился со своим куратором из ФСБ, от которого получил задание по разведывательно-подрывной деятельности в Украине.

Через несколько дней российский агент вернулся в пограничный район, часть которого еще была оккупирована, а свое исчезновение объяснял якобы пребыванием "в плену" у рашистов", – говорится в сообщении.

По заданию российского куратора мужчина, находясь в должности заместителя председателя ОТО, продолжил собирать информацию о местах перемещения и вооружения украинских защитников в приграничье.

Впоследствии злоумышленник уволился с должности и устроился в местную агрофирму и под видом рабочих поездок разведывал информацию для оккупантов.

В частности, он узнавал места базирования подразделений ВСУ, Госпогранслужбы и Национальной гвардии, которые привлечены к обороне северо-восточных рубежей Украины.

Скриншот: СБУ

Также сообщается, что предатель собирал персональные данные командиров воинских частей и руководителей местных общин.

Российского агента задержали при попытке передать геолокации нескольких подразделений сил обороны.

У фигуранта изъяли мобильный телефон, который он использовал для фотофиксации объектов и коммуникации с ФСБ.

Он передавал врагу фото- и видео через анонимный чат в мессенджере в виде медиафайлов с отметками на электронных картах.

Информация нужна была россиянам для подготовки новых воздушных атак и диверсионных вылазок на Сумщину.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 УКУ (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.