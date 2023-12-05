СБУ затримала на Сумщині голову громади, який шпигував за військовими

Служба безпеки затримала ексзаступника голови громади на Сумщині, який виявився агентом Росії і збирав для окупантів інформацію про сили оборони на території області, повідомляє Українська правда.

За матеріалами слідства, він був завербований ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. До травня 2022 року фігурант обіймав посаду заступника однієї з об’єднаних територіальних громад регіону.

"Коли частину Сумщини окупували, зловмисник виїхав до Росії через ворожий блокпост. На території країни-агресора він зустрівся зі своїм куратором з ФСБ, від якого отримав завдання щодо розвідувально-підривної діяльності в Україні.

За кілька днів російський агент повернувся до прикордонного району, частина якого ще була окупована, а своє зникнення пояснював начебто перебуванням "у полоні" в рашистів" , – йдеться в повідомленні.

За завданням російського куратора чоловік, перебуваючи на посаді заступника голови ОТГ, продовжив збирати інформацію про місця переміщення та озброєння українських захисників у прикордонні.

Згодом зловмисник звільнився з посади та влаштувався до місцевої агрофірми і під виглядом робочих поїздок розвідував інформацію для окупантів.

Зокрема, він дізнавався місця базування підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної гвардії, які залучені до оборони північно-східних рубежів України.

Скриншот: СБУ

Також повідомляється, що зрадник збирав персональні дані командирів військових частин та очільників місцевих громад.

Російського агента затримали під час спроби передати геолокації декількох підрозділів сил оборони.

У фігуранта вилучили мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об’єктів та комунікації з ФСБ.

Він передавав ворогу фото- та відео через анонімний чат у месенджері у вигляді медіафайлів з відмітками на електронних картах.

Інформація потрібна була росіянам для підготовки нових повітряних атак і диверсійних вилазок на Сумщину.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.