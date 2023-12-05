Оккупанты возобновили применение авиации под Авдеевкой – Тарнавский

В районе Авдеевки российские оккупанты продолжают ожесточенные пехотные атаки, возобновили применение авиации. Об этом заявил командующий Силами обороны Таврийского направления Александр Тарнавский, сообщает Лига.net.

По его словам, количество наземных атак врага не уменьшается — за сутки в зоне его ответственности зафиксировано 37 боевых столкновений.

Он отметил, что активность российской авиации возросла, было до 18 ударов, после некоторого перерыва армия РФ возобновила использование штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52.

Захватчики потеряли 428 человек, семеро сдались в плен.

Уничтожена 21 единица военной техники, в частности пять бронемашин, две артиллерийские системы, 10 беспилотников и две единицы специальной техники. Также подорвано три склада боеприпасов.