Окупанти відновили застосування авіації під Авдіївкою – Тарнавський

У районі Авдіївки російські окупанти продовжують запеклі піхотні атаки, відновили застосування авіації. Про це заявив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський, повідомляє Ліга.net.

За його словами, кількість наземних атак ворога не зменшується – за добу у зоні його відповідальності зафіксовано 37 бойових зіткнень.

Він зазначив, що активність російської авіації зросла, було до 18 ударів, після певної перерви армія РФ відновила застосування штурмовиків Су-25 та гелікоптерів Ка-52.

Загарбники втратили 428 людей, семеро здалися в полон.

Знищено 21 одиницю військової техніки, зокрема п'ять бронемашин, дві артилерійські системи, 10 безпілотників та дві одиниці спеціальної техніки. Також підірвано три склади боєприпасів.