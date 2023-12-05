Всемирный банк предоставит Украине 1,2 млрд долларов ссуды на соцвыплаты в 2024 году

Министерство социальной политики и Всемирный банк подписали соглашение о создании нового проекта "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности (INSPIRE)", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Целью проекта является финансирование 29 видов социальных выплат наиболее уязвимым слоям населения Украины, а также поддержка реформ в сфере социальной защиты в Украине.

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере 1,2 млрд долл. из Целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), поддерживаемого Правительством Японии.

В Минсоцполитики пояснили, что средства проекта будут направлены в общий фонд Госбюджета и обеспечат финансирование 29 социальных выплат, которые уже предусмотрены в государственном бюджете на 2023 и 2024 годы.

Таким образом, Всемирный банк поддерживает устойчивость социальных расходов, и позволяет своевременно направлять выплаты нуждающимся в них гражданам.

Также проект направлен на реализацию ряда реформ в сфере социальной защиты – предпосылкой получения средств является ряд шагов по дальнейшей цифровизации системы социальной поддержки; повышение адресности выплат для внутриперемещенных лиц; введение механизма софинансирования отдельных социальных услуг из государственного бюджета. Вместе, эти шаги преследуют цель повышения прозрачности, эффективности, фокусировки социальных выплат на тех граждан, которые больше всего их нуждаются.

Напоминаем:

Министерство социальной политики перезапустило ранее разработанную программу "Рука помощи", согласно которой неработающие граждане малообеспеченных семей могут получить кредит на начало или развитие собственного дела.