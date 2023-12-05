Світовий банк надасть Україні 1,2 млрд доларів позики на соцвиплати в 2024 році

Міністерство соціальної політики та Світовий банк підписали угоду щодо започаткування нового проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Мета проєкту полягає в фінансуванні 29 видів соціальних виплат найбільш вразливим верствам населення України, а також підтримка реформ у сфері соціального захисту в Україні.

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд дол із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії.

У Мінсоцполітики пояснили, що кошти проєкту будуть спрямовані до загального фонду Держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які вже передбачено в державному бюджеті на 2023 і 2024 роки.

Таким чином, Світовий банк підтримує стійкість соціальних видатків, і дозволяє вчасно спрямовувати виплати тим громадянам, які їх потребують.

Також проєкт спрямований на реалізацію низки реформ у сфері соціального захисту - передумовою отримання коштів є низка кроків щодо подальшої цифровізації системи соціальної підтримки; підвищення адресності виплат для внутрішньо-переміщених осіб; запровадження механізму співфінансування окремих соціальних послуг з державного бюджету. Разом, ці кроки мають на меті підвищення прозорості, ефективності, фокусуванні соціальних виплат на тих громадян, які найбільше їх потребують.

Нагадуємо:

Міністерство соціальної політики перезапустило раніше розроблену програму "Рука допомоги", згідно з якою непрацюючі громадяни з малозабезпечених сімей можуть отримати кредит на започаткування або розвиток власної справи.