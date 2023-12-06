Зеленский в день ВСУ: Впереди освобождение территорий и победа

Президент Владимир Зеленский поздравил Вооруженные силы Украины с праздником и заверил, что впереди освобождение временно оккупированных территорий и победа над агрессором, сообщает Украинская правда.

Зеленский сообщил, что в 7 утра от Офиса президента прошелся по улицам Киева к стене памяти украинских героев и призвал украинцев тоже прийти на это место, чтобы отдать дань уважения павшим героям, подумать о прошлом и будущем.

"6 декабря, 7 утра, день Вооруженных сил. День несокрушимых мужчин и женщин, день героев, день всех, кто продолжает защищать государство и кто отдал свою собственную жизнь, чтобы не отдать Украину. Именно сейчас я иду к стене их памяти.﻿

Тем, кто пока здесь не был, стоит прийти, увидеть лица наших героев, заглянуть им в глаза и просто помолчать. Вспомнить это утро и утро 651 день назад − как было громко и многим было страшно тогда, но страх проиграл − и теперь о нас услышали все, как было трудно тогда и как не стыдно теперь. Вспомнить, что могли потерять и что сохранили, зная, благодаря кому именно и ради чего именно" , – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что идет по столице Украины, видит украинские флаги и это навевает много мыслей.

"Вот на Грушевского уже почти два года укрепления и ежи, но это наши ежи − не чужие шакалы. Впереди освобождение оккупированных территорий, потому что как иначе. Это наши земли, наши люди. Позади 9 лет и 651 день войны, а впереди победа.

Как бы ни было сложно, дойдем до наших границ, к нашим людям, к нашему миру, благодаря нашим людям, народу и ВСУ. Я поздравляю всех вас с профессиональным праздником. Сегодня одно слово − "Молодцы!", одна эмоция − благодарность, одно желание − победа" , – отметил он.