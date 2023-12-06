Зеленський у день ЗСУ: Попереду звільнення територій і перемога

Президент Володимир Зеленський привітав Збройні сили України зі святом і запевнив, що попереду звільнення тимчасово окупованих територій і перемога над агресором, повідомляє Українська правда.

Зеленський повідомив, що о 7 ранку від Офісу президента пройшовся вулицями Києва до стіни пам’яті українських героїв і закликав українців теж прийти в це місце, щоб віддати шану полеглим героям, подумати про минуле і майбутнє.

"6 грудня, 7 ранку, день Збройних сил. День незламних чоловіків і жінок, день героїв, день всіх, хто продовжує боронити державу і хто віддав своє власне життя, щоб не віддати Україну. Саме зараз я йду до стіни їхньої пром’яті.

Тим, хто поки тут не був, варто прийти, побачити обличчя наших героїв, заглянути їм в очі і просто помовчати. Згадати цей ранок і ранок 651 день тому − як було гучно і чимало кому було страшно тоді, але страх програв − і тепер про нас почули всі, як було важко тоді і як не соромно тепер. Згадати, що могли втратити і що зберегли, знаючи, завдяки кому саме і заради чого саме" , – сказав президент.

Зеленський підкреслив, що йде столицею України, бачить українські прапори і це навіює багато думок.

"От на Грушевського уже майже два роки укріплення і їжаки, але це наші їжаки − не чужі шакали. Попереду визволення окупованих територій, бо як інакше. Це наші землі, наші люди. Позаду 9 років і 651 день війни, а попереду перемога.

Як би не було складно, дійдемо до наших кордонів, до наших людей, до нашого миру, завдяки нашим людям, народу і ЗСУ. Я вітаю всіх вас з професійним святом. Сьогодні одне слово − "Молодці!", одна емоція − вдячність, одне бажання − перемога" , – зазначив він.