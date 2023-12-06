Эрдоган ожидает продажи F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в среду, что ожидает шагов от Конгресса США для продажи истребителей F-16 Турции для того, чтобы турецкий парламент одобрил законопроект о ратификации членства Швеции в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом Эрдоган заявил в среду по дороге из Катара.

"Я ожидаю чего-то от вас" , – сказал Эрдоган, обращаясь к США.

"Вы принимаете это (продажа F-16. – Ред.) в вашем Конгрессе, и мы делаем эти шаги (одобрение заявки на вступление Швеции в НАТО. – Ред.) вместе одновременно" , – добавил он.

Президент США Джо Байден поддерживает продажу F-16 Турции, но в Конгрессе все еще существует определенная оппозиция этому решению

Ратификация вступления Швеции в НАТО в турецком парламенте ожидает рассмотрения с октября. Союзники по НАТО недавно выразили разочарование по поводу затянувшегося процесса в Анкаре.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём в ноябре фактически подтвердил, что последним предметом торга в вопросе вступления Швеции в НАТО является продажа США Турции истребителей F-16.