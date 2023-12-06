Ердоган очікує продажу F-16 в обмін на вступ Швеції в НАТО
Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у середу, що очікує кроків від Конгресу США для продажу винищувачів F-16 Туреччині для того, аби турецький парламент схвалив законопроєкт про ратифікацію членства Швеції в НАТО, повідомляє Європейська правда.
Про це Ердоган заявив у середу дорогою з Катару.
"Я очікую чогось від вас", – сказав Ердоган, звертаючись до США.
"Ви ухвалюєте це (продаж F-16. – Ред.) у вашому Конгресі, і ми робимо ці кроки (схвалення заявки на вступ Швеції у НАТО. – Ред.) разом одночасно", – додав він.
Президент США Джо Байден підтримує продаж F-16 Туреччині, але в Конгресі все ще існує певна опозиція цьому рішенню
Ратифікація вступу Швеції до НАТО в турецькому парламенті очікує на розгляд з жовтня. Союзники по НАТО нещодавно висловили розчарування з приводу тривалого процесу в Анкарі.
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрьом у листопаді фактично підтвердив, що останнім предметом торгу у питанні вступу Швеції до НАТО є продаж США Туреччині винищувачів F-16.