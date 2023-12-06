За ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит СБУ – источник
За ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщили собеседники УП в силовых структурах.
По информации от источников, ликвидация ТОПового предателя, коллаборанта и пропагандиста Ильи Кивы - спецоперация СБУ.
Преступника ликвидировали из стрелкового оружия.
Российские СМИ сообщили, что тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы нашли в Московской области.
Предыстория:
- После начала крупномасштабной войны Кива сбежал в Россию. Там он общается с российскими пропагандистами, оттуда заявлял, что "украинскому народу нужно освобождение", а "украинцы, белорусы, русские - это один народ".
- Верховная Рада лишила Киву мандата народного депутата в марте 2022 года.
- Тогда же Киве объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность и государственной измене.
- В ноябре 2023 года Киву приговорили к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям Уголовного кодекса.