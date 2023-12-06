За ліквідацією екс-нардепа Іллі Киви стоїть СБУ – джерело
За ліквідацією екснардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомили співрозмовники УП в силових структурах.
За інформацією від джерел, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи - спецоперація СБУ.
Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї.
Російські ЗМІ повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.
Передісторія:
- Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
- Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року.
- Тоді ж Киві оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і державній зраді.
- У листопаді 2023 року Киву засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.