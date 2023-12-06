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За ліквідацією екс-нардепа Іллі Киви стоїть СБУ – джерело

За ліквідацією екс-нардепа Іллі Киви стоїть СБУ – джерело
Фото: zagittya

За ліквідацією екснардепа Іллі Киви стоїть Служба безпеки України, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомили співрозмовники УП в силових структурах.

За інформацією від джерел, ліквідація ТОПового зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи - спецоперація СБУ.

Злочинця ліквідували зі стрілецької зброї.

Російські ЗМІ повідомили, що тіло колишнього депутата Верховної Ради Іллі Киви знайшли в Московській області.

Передісторія:

  • Після початку великомасштабної війни Кива втік до Росії. Там він спілкується з російськими пропагандистами, звідти заявляв, що "українському народу потрібне звільнення", а "українці, білоруси, росіяни – це один народ".
  • Верховна Рада позбавила Киву мандату народного депутата у березні 2022 року. 
  • Тоді ж Киві оголосили підозру у посяганні на територіальну цілісність і державній зраді.
  • У листопаді 2023 року Киву засудили до 14 років ув'язнення з конфіскацією майна за кількома статтями Кримінального кодексу.

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