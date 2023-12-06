В Киеве на Софийской площади официально открыли главную елку страны

В Киеве на Софийской площади засияла главная елка страны, установленная на средства благотворителей, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Виталия Кличко.

Тема локации – "Храбрые сердца", посвященная защитникам и защитницам Украины.

"Сегодня, по традиции – в день Святого Николая, на Софийской площади столицы зажгли огни на главной елке страны. Наша елка, как и в прошлом году – искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили на средства меценатов" , – написал мэр.

Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых сердец. На верхушке – Герб Украины.

Рядом с елкой есть фотозона в виде сердца, тоже посвященная военным, и маленькие елки, украшенные желтыми и синими сердцами.