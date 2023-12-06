У Києві на Софійській площі офіційно відкрили головну ялинку країни

У Києві на Софійській площі засяяла головна ялинка країни, встановлена за кошти благодійників, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні міського голови Віталія Кличка.

Тема локації − "Хоробрі серця", присвячена захисникам і захисницям України.

"Сьогодні, за традицією – в день Святого Миколая, на Софійській площі столиці запалили вогні на головній ялинці країни. Наша ялинка, як і минулого року, – штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили й прикрасили за кошти меценатів" , – написав мер.

Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці – Герб України.

Поруч з ялинкою є фотозона у вигляді серця, яка теж присвячена військовим, та маленькі ялинки, оздоблені жовтими й синіми серцями.