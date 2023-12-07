Убийство Кивы: Следком РФ заявил о двух шаровых ранениях

Экс-нардепа Верховной Ради и госпредателя Илью Киву убили в Московской области во время прогулки, на его теле есть два пулевых ранения, рядом нашли две пистолетные гильзы, сообщил Следственный комитет России, сообщает Украинская правда.

"6 декабря Кива гулял по территории парка, прилегающего к коттеджному поселку, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. На теле погибшего обнаружено два пулевых огнестрельных ранения" , – говорится в сообщении.

Сообщается, что следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия, в ходе которого изъяли смывы, две пистолетные гильзы, патрон и другие предметы.

Также осмотрели автомобиль Кивы и гостиничный номер, в котором он проживал последние месяцы.

Сообщается, что уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия передали для дальнейшего расследования в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области.

Назначены судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, физико-химическая, комплексная молекулярно-генетическая и баллистическая судебные экспертизы.

Следком отметил, что продолжаются допросы свидетелей, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к ликвидации Кивы.