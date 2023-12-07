Вбивство Киви: Слідком РФ заявив про два кульових поранення

Екснардепа Верховної Ради і держзрадника Іллю Киву вбили в Московській області під час прогулянки, на його тілі є два кульових поранення, поруч знайшли дві пістолетні гільзи, повідомив Слідчий комітет Росії, повідомляє Українська правда.

"6 грудня Кива гуляв територією парку, що прилягає до котеджного селища, де невідомий зробив у нього кілька пострілів. Від отриманих поранень потерпілий помер на місці... На тілі загиблого виявлено два кульових вогнепальних поранення" , – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що слідчі та криміналісти провели огляд місця події, під час якого вилучили змиви, дві пістолетні гільзи, патрон та інші предмети.

Також оглянули автомобіль Киви та готельний номер, у якому він проживав останні місяці.

Повідомляють, що кримінальну справу за фактом убивства і незаконного обігу зброї передали для подальшого розслідування в перше управління з розслідування особливо важливих справ ДСУ СК Росії в Московській області.

Призначені судово-медична, молекулярно-генетична, фізико-хімічна, комплексна молекулярно-генетична та балістична судові експертизи.

Слідком зазначив, що тривають допити свідків, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до ліквідації Киви.