Британская разведка: Как офицеры с боевым опытом будут влиять на армию РФ

Разведка Великобритании проанализировала новый набор офицеров в российскую академию Генштаба и его влияние на армию РФ в будущем, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 7 декабря.

В ведомстве привели заявление российского Минобороны, согласно которому, более 60% набора имеют боевой опыт. Большинство из них, вероятно, получили этот опыт в Украине, начиная с 2022 года.

В разведке отмечают, что студенты академии, как правило, имеют звания от майора до генерал-майора и считаются имеющими потенциал для высшего командования.

При этом, как говорится в обзоре, наличие боевого опыта теперь более распространено среди российских офицеров среднего звена.