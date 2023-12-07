Британська розвідка: Як офіцери з бойовим досвідом впливатимуть на армію РФ

Розвідка Великої Британії проаналізувала новий набір офіцерів до російської академії Генштабу та його вплив на армію РФ в майбутньому, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 грудня.

У відомстві навели заяву російського Міноборони, згідно з якою, понад 60% набору мають бойовий досвід. Більшість з них, ймовірно, отримали цей досвід в Україні, починаючи з 2022 року.

У розвідці зазначають, що студенти академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора і вважаються такими, що мають потенціал для вищого командування.

При цьому, як йдеться в огляді, наявність бойового досвіду тепер більш поширений серед російських офіцерів середньої ланки.