Британська розвідка: Як офіцери з бойовим досвідом впливатимуть на армію РФ
Розвідка Великої Британії проаналізувала новий набір офіцерів до російської академії Генштабу та його вплив на армію РФ в майбутньому, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони за 7 грудня.
У відомстві навели заяву російського Міноборони, згідно з якою, понад 60% набору мають бойовий досвід. Більшість з них, ймовірно, отримали цей досвід в Україні, починаючи з 2022 року.
У розвідці зазначають, що студенти академії, як правило, мають звання від майора до генерал-майора і вважаються такими, що мають потенціал для вищого командування.
При цьому, як йдеться в огляді, наявність бойового досвіду тепер більш поширений серед російських офіцерів середньої ланки.
"Протягом наступних років це покоління, ймовірно, матиме значний вплив на майбутній напрямок розвитку російської армії і на те, чи буде вона враховувати уроки, отримані під час війни в Україні", – додали у британській розвідці.