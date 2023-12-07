В Минэнергетики объяснили причину дефицита электроэнергии 7 декабря

Из-за обстрела РФ остановились два блока ТЭС в прифронтовой зоне, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в сообщении Министерства энергетики.

"Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока" , – рассказали в Минэнерго.

Как отметило министерство, из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме,

"Минэнерго обращается к потребителям с просьбой поддержать энергетиков – потреблять электроэнергию разумно и экономно, особенно в пиковые часы нагрузки" , – подчеркнуло Минэнерго.

Напоминаем:

С подобным призывом к потребителям вечером четверга обратилась и НЭК "Укрэнерго".

Системный оператор отметил, что потребление резко растет и крайне актуальна необходимость выключить все лишнее, в том числе по возможности кондиционеры и обогреватели, а также находящиеся в режиме ожидания электроприборы из сети, в частности зарядки гаджетов, не включать сразу несколько мощных электроприборов.

Сегодня "Укрэнерго" берет аварийную помощь смежных операторов в течение восьми часов суток с 11.00 до 19.00 мощностью 700 МВт (3-4 энергоблока ТЭС). К этой экстренной мере пришлось прибегнуть, потому что больше нечем покрыть дефицит мощности. Последняя мера – отключение потребителей.