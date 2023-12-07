У Міненергетики пояснили причину дефіциту електроенергії 7 грудня

Через обстріл РФ зупинилися два блоки ТЕС у прифронтовій зоні, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства енергетики.

"Сьогодні вдень ворог завдав удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні. Внаслідок артобстрілу серйозно пошкоджено обладнання. Припинили роботу два енергоблоки" , - розповіли в Міненерго.

Як зазначило міністерство, через цю зупинку теплових блоків, а також зниження температури навколишнього середовища фіксується тимчасовий дефіцит електроенергії в енергосистемі,

"Міненерго звертається до споживачів із проханням підтримати енергетиків - споживати електроенергію розумно та економно, особливо в пікові години навантаження" , - наголосило Міненерго.

Нагадуємо:

Із подібним закликом до споживачів увечері четверга звернулася і НЕК "Укренерго".

Системний оператор наголосив, що споживання різко зростає і вкрай нагальною є потреба вимкнути все зайве, зокрема, за можливості кондиціонери та обігрівачі, а також електроприлади, які перебувають у режимі очікування, з мережі, зокрема для зарядки ґаджетів, не вмикати одразу кілька потужних електроприладів.

Сьогодні "Укренерго" бере аварійну допомогу суміжних операторів протягом восьми годин доби з 11.00 до 19.00 потужністю 700 МВт (3-4 енергоблоки ТЕС). До цього екстреного заходу довелося вдатися, бо більше нічим покрити дефіцит потужності. Останній захід - відключення споживачів.