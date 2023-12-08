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В Киевской области работает противовоздушная оборона – ОВА

В Киевской области работает противовоздушная оборона – ОВА
Фото: Рixabay

В Киевской области утром 8 декабря работает противовоздушная оборона – отражает ракетную атаку РФ.

Об этом сообщили в Киевской областной военной администрации.

"Жители Киевщины! Ракетная атака! В регионе уже работают силы ПВО", – говорится в сообщении.

В ОВА призвали "соблюдать информационную тишину" – не снимать и не публиковать работу ПВО.

Также людей призывают находиться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен" во время воздушной тревоги.

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