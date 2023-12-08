У Київській області працює протиповітряна оборона – ОВА

На Київщині зранку 8 грудня працює протиповітряна оборона – відбиває ракетну атаку РФ.

Про це повідомили﻿ в Київській обласній військовій адміністрації.

"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА закликали "дотримуватися інформаційної тиші" – не знімати та не публікувати роботу ППО.

Також людей закликають перебувати в укриттях або дотримуватмся правила "двох стін" під час повітряної тривоги.