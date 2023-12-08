У Київській області працює протиповітряна оборона – ОВА
На Київщині зранку 8 грудня працює протиповітряна оборона – відбиває ракетну атаку РФ.
Про це повідомили в Київській обласній військовій адміністрації.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні вже працюють сили ППО", – йдеться в повідомленні.
В ОВА закликали "дотримуватися інформаційної тиші" – не знімати та не публікувати роботу ППО.
Також людей закликають перебувати в укриттях або дотримуватмся правила "двох стін" під час повітряної тривоги.