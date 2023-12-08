В секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генштаба ЦАХАЛ

В боях с террористами ХАМАС в секторе Газа погиб сын бывшего начальника Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и нынешнего министра в правительстве Гади Айзенкота - Галь Айзенкот. Он был резервистом, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Галь Айзенкот служил военным парамедиком в 699 батальоне 551 резервной бригады специального назначения.

Известно, что 25-летний мужчина погиб в результате взрыва в одном из тоннелей в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа.

Отмечается, что министр без портфеля и член узкого военного кабинета в чрезвычайном правительстве национального единства Гади Айзенкот узнал о гибели сына во время посещения южного командования израильских войск.

Соболезнования выразил ряд политиков и военных страны, в том числе и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.