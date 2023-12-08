У Газі загинув син колишнього начальника Генштабу Ізраїлю

У боях із терористами ХАМАС у секторі Газа загинув син колишнього начальника Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та нинішнього міністра в уряді Гаді Айзенкота - Галь Айзенкот. Він був резервістом, пише Ярослава Борзова, РБК-Україна.

Галь Айзенкот служив військовим парамедиком у 699 батальйоні 551 резервної бригади спеціального призначення.

Відомо що, 25-річний чоловік загинув внаслідок вибуху в одному з тунелів у таборі біженців Джабалія на півночі сектора Газа.

Зазначається, що міністр без портфеля та член вузького воєнного кабінету у надзвичайному уряді національної єдності Гаді Айзенкот дізнався про загибель сина під час відвідин південного командування ізраїльських військ.

Співчуття висловила низка політиків і військових країни, у тому числі й прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.