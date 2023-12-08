Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине, есть погибший – ОВА

Утром 8 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате обстрела погиб человек.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии" , - сообщил Лысак.

Он добавил, что подробная информация уточняется.

В ОВА также сообщили, что Павлоград враг обстреливал вчера поздно вечером, произошло несколько пожаров.

По Красногригорьевской общине в Никопольском районе россияне били из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших.

Также в Павлоградском и Синельниковском районах сбили 5 беспилотников.