Оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине, есть погибший – ОВА
Утром 8 декабря российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровской области. В результате обстрела погиб человек.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ракетный удар по Павлоградскому району. К сожалению, есть один погибший. Предварительно четверо пострадавших. Сейчас все доставлены в больницу. Всех оперируют. Два человека - в тяжелом состоянии", - сообщил Лысак.
Он добавил, что подробная информация уточняется.
В ОВА также сообщили, что Павлоград враг обстреливал вчера поздно вечером, произошло несколько пожаров.
По Красногригорьевской общине в Никопольском районе россияне били из тяжелой артиллерии. Обошлось без погибших и пострадавших.
Также в Павлоградском и Синельниковском районах сбили 5 беспилотников.