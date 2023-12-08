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Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, є загиблий – ОВА

Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, є загиблий – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Уранці 8 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу загинула людина.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", – повідомив Лисак.

Він додав, що детальна інформація уточнюється.

В ОВА також повідомили﻿, що Павлоград ворог обстрілював вчора пізно ввечері, сталося декілька пожеж.

По Червоногригорівській громаді в Нікопольському районі росіяни били з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.

Також в Павлоградському та Синельниківському районах збили 5 безпілотників.

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