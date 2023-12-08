Окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині, є загиблий – ОВА
Уранці 8 грудня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровській області. Внаслідок обстрілу загинула людина.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Ракетний удар по Павлоградському району. На жаль, є один загиблий. Попередньо, четверо постраждалих. Наразі всі доставлені до лікарні. Усіх оперують. Дві людини - у важкому стані", – повідомив Лисак.
Він додав, що детальна інформація уточнюється.
В ОВА також повідомили, що Павлоград ворог обстрілював вчора пізно ввечері, сталося декілька пожеж.
По Червоногригорівській громаді в Нікопольському районі росіяни били з важкої артилерії. Минулося без загиблих та постраждалих.
Також в Павлоградському та Синельниківському районах збили 5 безпілотників.