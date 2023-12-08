В каком состоянии Путин накануне своего пятого срока – СМИ

В преддверии президентских выборов в России журналисты решили проанализировать, в каком состоянии Владимир Путин собирается идти на 5-й строк и править страной как минимум до 2030 года, их вывод − российский диктатор очень устал и ведет себя странно.﻿﻿ Об этом пишет российское издание "Проект", сообщает Украинская правда.

"Если коротко − это не труп из холодильника (как утверждал политолог Валерий Соловей, который 26 октября в своем Telegram-канале сообщил якобы о смерти Путина на Валдае − ред.), но он очень устал от собственного народа" , – говорится в публикации.

Журналисты проанализировали все события при участии российского диктатора за последний год и пришли к выводу, что Путин провел на людях всего 147 дней (то есть менее 5 месяцев из 12).

Наименее публичен он был в январе − провел на людях всего 7 дней. В остальное время Путин не выезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков. Журналисты заметили, что диктатору свойственно чередовать дни невероятной публичной активности и продолжительные исчезновения. Например, в 28 сентября этого года Путин провел сразу четыре важных публичных мероприятия, но шесть предшествующих дней его не видел никто, кроме приближенных. 29 сентября Путин еще был на публике, но четыре следующих дня (до 3 октября) его снова никто не видел.

"Проект" также отмечет, что в течение этих 10 непубличных дней Кремль публиковал отчеты о кабинетных встречах Путина, многие из которых похожи на "консервы" (мероприятия, заранее снятые личным оператором президента РФ, которые пресс-служба Кремля публикует в дни отдыха Путина − ред.).

Акцентируют внимание журналисты и на некоторых странностях − на многих встречах Путин старается держать дистанцию от собеседников, а на некоторых буквально идет в народ.

За прошлый год дистанционных мероприятий было 43% от общего числа. Еще в 36% случаев все участники встреч должны были отсидеть на карантине. "Это дистанцирование иногда приобретает поразительные формы. Мы обнаружили, что на многих форумах перед находящимся на сцене президентом буквально ставят забор, который отделяет главу государства от зала. А на улице собеседники Путина вынуждены стоять на расстоянии больше 10 метров от него − за специально нарисованной красной чертой", − сообщает "Проект". При этом в пятая часть (21%) всех мероприятий при участии Путина проходила без всякой дистанции и карантина − например, с международными гостями или после драматический событий.

Издание напоминает, что Путин, который не выходил в народ с начала эпидемии, впервые вспомнил важности людей аккурат через несколько дней после июньского мятежа Евгения Пригожина.

Авторы материала заметили, что это всегда происходит так неожиданно, что многие, включая некоторых журналистов кремлевского пула, стали верить в существование у президента двойника.

"Проект" также напоминает, что 5 апреля 2023 года в Кремле случился конфуз. Во время церемонии вручения верительных грамот иностранных послов Путин впал в ступор − он выступил с речью, а потом некоторое время не мог сообразить, будут ли послы к нему подходить и вручать те самые верительные грамоты.

"От растерянности он явно не знал, что делать, и потому удивленно перебирал бумажки. Прийти на помощь президенту было некому − он стоял в полном одиночестве с одной стороны просторного Александровского зала Кремля, а послы вместе с главой МИД Сергеем Лавровым и помощником президента Юрием Ушаковым − по другую.

В отчаянии глава государства попробовал тихо призвать Лаврова на помощь. Но, чтобы министр его услышал, понадобился микрофон. Так что все расслышали президентский вопрос: "Все?". Получив от министра кивок, президент объявил о досрочном окончании мероприятия" , − пересказывает издание события того дня.

Сообщается, что больше всего времени с Путиным проводят его охранники, врачи и носильщики "ядерного чемоданчика".

Например, на каждом важном мероприятии, например, как на встрече Путина с главой Северной Кореи Ким Чен Ыном в непосредственной близости от российского президента видно по 7-8 человек, обеспечивающих его безопасность. Журналисты смогли установить имена многих из этих людей.

Во время встречи Путина с Ким Чен Ыном в апреле 2019 его сопровождали минимум несколько врачей. Некоторых из них видно на одном фото − это лор Игорь Есаков, онколог Евгений Селиванов и невролог Роман Ротанков.