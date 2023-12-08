У якому стані Путін напередодні свого п'ятого терміну – ЗМІ

Напередодні президентських виборів у Росії журналісти вирішили проаналізувати, в якому стані Володимир Путін збирається йти на 5-й термін і правити країною щонайменше до 2030 року; їхній висновок − російський диктатор дуже втомився і поводиться дивно. Про це пише російське видання "Проект", повідомляє Українська правда.

"Якщо коротко − це не труп з холодильника (як стверджував політолог Валерій Соловей, який 26 жовтня у своєму Telegram-каналі повідомив нібито про смерть Путіна на Валдаї − ред.), але він дуже втомився від власного народу" , – йдеться в публікації.

Журналісти проаналізували всі події за участю російського диктатора за останній рік і дійшли висновку, що за Путін провів на людях лише 147 днів (тобто менше ніж 5 місяців із 12).

Найменш публічним він був у січні − провів на людях лише 7 днів. Решту часу Путін не виїжджав за межі своїх резиденцій, а на зустрічі до нього не запрошували ні журналістів, ні будь-кого, окрім наближених чиновників і лояльних політиків.

Журналісти помітили, що диктатору властиво чергувати дні неймовірної публічної активності та тривалі зникнення. Наприклад, 28 вересня цього року Путін провів одразу чотири важливих публічних заходи, але шість попередніх днів його не бачив ніхто, крім наближених. 29 вересня Путін ще був на публіці, але чотири наступні дні (до 3 жовтня) його знову ніхто не бачив.

"Проєкт" також зазначає, що протягом цих 10 непублічних днів Кремль публікував звіти про кабінетні зустрічі Путіна, багато з яких схожі на "консерви" (заходи, заздалегідь зняті особистим оператором президента РФ, які пресслужба Кремля публікує в дні відпочинку Путіна − ред.).

Акцентують увагу журналісти і на деяких дивацтвах − на багатьох зустрічах Путін намагається тримати дистанцію від співрозмовників, а на деяких буквально йде в народ.

За минулий рік дистанційних заходів було 43% від загальної кількості. Ще в 36% випадків усі учасники зустрічей мали відсидіти на карантині.

"Це дистанціювання інколи набуває вражаючих форм. Ми виявили, що на багатьох форумах перед президентом, який перебуває на сцені, буквально ставлять паркан, який відокремлює главу держави від залу. А на вулиці співрозмовники Путіна змушені стояти на відстані понад 10 метрів від нього − за спеціально намальованою червоною рискою" , − повідомляє "Проєкт".

Водночас у п'ята частина (21%) усіх заходів за участю Путіна відбувалася без жодної дистанції та карантину − наприклад, із міжнародними гостями або після драматичний подій.

Видання нагадує, що Путін, який не виходив у народ від початку епідемії, уперше згадав важливість людей якраз за кілька днів після червневого заколоту Євгена Пригожина.

Автори матеріалу помітили, що це завжди відбувається так несподівано, що багато хто, включно з деякими журналістами кремлівського пулу, стали вірити в існування у президента двійника.

"Проєкт" також нагадує, що 5 квітня 2023 року в Кремлі стався конфуз. Під час церемонії вручення вірчих грамот іноземних послів Путін впав у ступор − він виступив із промовою, а потім деякий час не міг збагнути, чи будуть посли до нього підходити і вручати ті самі вірчі грамоти.

"Від розгубленості він явно не знав, що робити, і тому здивовано перебирав папірці. Прийти на допомогу президенту було нікому − він стояв на самоті з одного боку просторої Олександрівської зали Кремля, а посли разом із главою МЗС Сергієм Лавровим і помічником президента Юрієм Ушаковим − з іншого.

У розпачі глава держави спробував тихо покликати Лаврова на допомогу. Але, щоб міністр його почув, знадобився мікрофон. Тож усі розчули президентське запитання: "Усе?". Отримавши від міністра кивок, президент оголосив про дострокове закінчення заходу" , − переказує видання події того дня.

Повідомляється, що найбільше часу з Путіним проводять його охоронці, лікарі та носії "ядерної валізки".

Наприклад, на кожному важливому заході, як-от на зустрічі Путіна з главою Північної Кореї Кім Чен Ином, у безпосередній близькості від російського президента видно по 7-8 осіб, які забезпечують його безпеку. Журналісти змогли встановити імена багатьох із цих людей.

Під час зустрічі Путіна з Кім Чен Ином у квітні 2019 його супроводжували щонайменше кілька лікарів. Деяких із них видно на одному фото − це лор Ігор Єсаков, онколог Євген Селіванов і невролог Роман Ротанков.