В Закарпатском ТЦК заявили, что продолжат вручение повесток в спортзалах

Закарпатский ОТЦК и СП прокомментировал вручение повесток мужчинам в спортзалах, о котором накануне сообщали анонимные Telegram-каналы, сообщает Украинская правда.

"В связи с определенным общественным ажиотажем вокруг вручения повесток лицам призывного возраста в спортивных, развлекательных и других учреждениях края информируем о следующем.

Работники Закарпатского ОТЦК и СП законным способом продолжают в рамках мобилизационных мероприятий вручать повестки. По нашему мнению, те мужчины призывного возраста, которые сознательно избегая военной службы, занимаются в спортивных залах или развлекаются в развлекательных комплексах, не являются привилегированными по сравнению с военнослужащими ВСУ, которые в непростых условиях держат оборону и бьют врага" , – говорится в сообщении.

Как напомнили в ТЦК, вручение повестки не означает, что призывника сразу забирают на войну. Сначала уточняются данные, призывник проходит медицинский осмотр и уже только после этого, если человек пригоден к службе, выдается мобилизационное распоряжение. Поэтому призывник едет учиться.