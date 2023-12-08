У Закарпатському ТЦК заявили, що продовжать вручення повісток у спортзалах

Закарпатський ОТЦК та СП прокоментував вручення повісток чоловікам у спортзалах, про яке напередодні повідомляли анонімні Telegram-канали, повідомляє Українська правда.

"У зв’язку з певним суспільним ажіотажем навколо вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах краю інформуємо про наступне.

Працівники Закарпатського ОТЦК та СП у законний спосіб продовжують в рамках мобілізаційних заходів вручати повістки. На нашу думку, ті чоловіки призовного віку, які свідомо уникаючи військової служби, займаються у спортивних залах або розважаються у відпочинкових комплексах, не є привілейованими порівняно з військовослужбовцями ЗСУ, які у непростих умовах тримають оборону і б’ють ворога" , – йдеться в повідомленні.

Як нагадали у ТЦК, вручення повістки не означає, що призовника відразу забирають на війну. Спочатку уточнюються дані, призовник проходить медичний огляд і вже тільки після цього, якщо людина придатна до служби, видається мобілізаційне розпорядження. Відтак призовник їде вчитися.