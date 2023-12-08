В КГГА представили наземные маршруты транспорта вместо закрытых станций метро

В Киеве с 8 декабря из-за ремонта тоннеля на синей ветке метрополитена между станциями "Лыбидская" и "Теремки" организуют движение наземного транспорта, что будет дублировать маршруты закрытых станций метро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Будет организовано движение временного автобусного маршрута общего пользования № 2-М "Кибернетический центр - станция метро "Теремки" - станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 60 автобусов с интервалом движения 1 мин.

Также планируют запустить временный троллейбусный маршрут №43-К "Кибернетический центр – станция метро "Лыбидская", на котором будет работать 20 троллейбусов с интервалом движения 3 мин.

Путь автобусного маршрута общего пользования №38 продолжат до станции "Лыбидская". На маршруте будут работать 5 автобусов с интервалом движения 17 мин.

На троллейбусном маршруте №50-К по маршруту ул. Милославская – площадь Дарницкая увеличат количество подвижного состава – до 10 троллейбусов с интервалом движения 9 мин.

"Усиление этого маршрута позволит частично переориентировать пассажиропоток с Оболонско-Теремковской линии метрополитена на Святошинско-Броварскую" , - пояснили в КГГА.

Из-за необходимости высвобождения дополнительных троллейбусов для работы маршрута № 43-К, движение троллейбусного маршрута № 50 "Улица Милославская – станция метро "Лыбидская" временно прекращается.

Напоминаем:

С 9 декабря Киевский метрополитен остановит движение между станциями Теремки и Лыбидская из-за необходимости срочного проведения ремонта на перегонном тоннеле между станциями.

Несмотря на намерения остановить движение поездов метро между станциями Теремки и Лыбидская с 9 декабря, Киевская городская госадминистрация сообщает, что на участке между станциями Теремки - Демеевская движение пришлось остановить уже 8 декабря.