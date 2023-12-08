У КМДА представили наземні маршрути транспорту замість закритих станцій метро

У Києві з 8 грудня через ремонт тунелю на синій гілці метрополітену між станціями "Либідська" та "Теремки" організують рух наземного транспорту, що дублюватиме маршрути закритих станцій метро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Буде організовано рух тимчасового автобусного маршруту загального користування № 2-М "Кібернетичний центр – станція метро "Теремки" – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 60 автобусів з інтервалом руху 1 хв.

Також планують запустити тимчасовий тролейбусний маршруту № 43-К "Кібернетичний центр – станція метро "Либідська", на якому працюватиме 20 тролейбусів з інтервалом руху 3 хв.

Шлях автобусного маршруту загального користування № 38 продовжать до станції "Либідська". На маршруті працюватиме 5 автобусів з інтервалом руху 17 хв.

На тролейбусному маршруті № 50-К за маршрутом вул. Милославська – площа Дарницька збільшать кількість рухомого складу – до 10 тролейбусів з інтервалом руху 9 хв.

"Посилення роботи цього маршруту дасть змогу частково переорієнтувати пасажиропотік з Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену на Святошинсько-Броварську" , – пояснили в КМДА.

Натомість через необхідність вивільнення додаткових тролейбусів для роботи маршруту № 43-К, рух тролейбусного маршруту № 50 "Вулиця Милославська – станція метро "Либідська" тимчасово припиняється.

Нагадуємо:

З 9 грудня Київський метрополітен зупинить рух між станціями "Теремки" та "Либідська" через необхідність термінового проведення ремонту на перегінному тунелі між станціями.

Попри наміри зупинити рух поїздів метро між станціями "Теремки" та "Либідська" з 9 грудня, Київська міська держадміністрація повідомляє, що на ділянці між станціями "Теремки" – "Деміївська" рух довелося зупинити вже 8 грудня.