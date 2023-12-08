Израильская армия не будет атаковать 150 убежищ в Газе

Израильские власти определили около 150 убежищ в Секторе Газа, которые не будут подвергаться обстредам ЦАХАЛа во время его текущих операций в Газе. ﻿ Об этом заявил полковник Элад Горен, представитель израильского военного отдела COGAT по связям с палестинцами, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

По его словам, эти убежища находятся в дополнение к району Аль-Маваси, который не подвергался атакам ЦАХАЛа даже после того, как террористические группировки выпустили ракеты из безопасной прибрежной зоны площадью 20 кв. км.

Горен добавил, что эти убежища представляют собой школы и другие объекты общественной инфраструктуры, координаты которых были переданы ООН Израилю через недавно усиленный механизм деконфликтинга ЦАХАЛа.

Он отметил, что эти 150 зданий останутся безопасными для гражданского населения до тех пор, пока не произойдут изменения в операциях ЦАХАЛа.

В последние дни официальные лица США заявили, что, хотя Израиль расширил некоторые безопасные зоны, некоторые палестинцы все еще подвергаются нападениям после бегства в них.