Ізраїльська армія не атакуватиме 150 притулків у Газі

Ізраїльська влада визначила близько 150 притулків у Секторі Гази, які не будуть піддаватися обстрілам ЦАХАЛу під час його поточних операцій у Газі.﻿ Про це заявив полковник Елад Горен, представник ізраїльського військового відділу COGAT у зв'язках із палестинцями, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, ці притулки розташовані на додаток до району Аль-Мавасі, який не піддавався атакам ЦАХАЛу навіть після того, як терористичні угруповання випустили ракети з безпечної прибережної зони площею 20 кв. км.

Горен додав, що ці притулки є школами та іншими об'єктами громадської інфраструктури, координати яких ООН передала Ізраїлю через нещодавно посилений механізм деконфліктінгу ЦАХАЛу.

Він зазначив, що ці 150 будівель залишаться безпечними для цивільного населення доти, доки не відбудуться зміни в операціях ЦАХАЛу.

Останніми днями офіційні особи США заявили, що, хоча Ізраїль розширив деякі безпечні зони, деякі палестинці досі зазнають нападів після втечі в них.