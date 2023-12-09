Россияне с БпЛА сбросили боеприпас на гражданских в Бериславе: есть погибший

Российская армия утром 9 декабря ударила по Бериславу Херсонской области с беспилотника, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, ОГП.

В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один - получил ранения.

Пострадавшему оказывается медицинская помощь.

Информации о разрушениях нет.

Обновлено: Позже прокуратура обнародовала детали.

По данным следствия, 9 декабря около 10:20 в городе Берислав военные РФ с дрона сбросили боеприпас.

В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель. Также осколочное ранение получил еще один человек.

Оба гражданских в момент атаки шли по улице.