Россияне с БпЛА сбросили боеприпас на гражданских в Бериславе: есть погибший
Российская армия утром 9 декабря ударила по Бериславу Херсонской области с беспилотника, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, ОГП.
В результате сброса взрывного предмета погиб один человек. Еще один - получил ранения.
Пострадавшему оказывается медицинская помощь.
Информации о разрушениях нет.
Обновлено: Позже прокуратура обнародовала детали.
По данным следствия, 9 декабря около 10:20 в городе Берислав военные РФ с дрона сбросили боеприпас.
В результате взрыва травмы, несовместимые с жизнью, получил местный житель. Также осколочное ранение получил еще один человек.
Оба гражданских в момент атаки шли по улице.