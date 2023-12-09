Росіяни з БпЛА скинули боєприпас на цивільних у Бериславі: є загиблий
Російська армія вранці 9 грудня вдарила по Бериславу Херсонської області з безпілотника, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляє Херсонська ОВА, ОГП.
Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення.
Потерпілому надається медична допомога.
Інформації про руйнування немає.
Оновлено: Пізніше прокуратура оприлюднила деталі.
За даними слідства, 9 грудня близько 10:20 у місті Берислав військові РФ з дрону скинули боєприпас.
Внаслідок вибуху травми, несумісні із життям, отримав місцевий мешканець. Також осколкове поранення отримав ще один чоловік.
Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею.