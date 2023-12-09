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Росіяни з БпЛА скинули боєприпас на цивільних у Бериславі: є загиблий

Росіяни з БпЛА скинули боєприпас на цивільних у Бериславі: є загиблий
Фото: deepstatemap

Російська армія вранці 9 грудня вдарила по Бериславу Херсонської області з безпілотника, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Херсонська ОВА, ОГП.

Внаслідок скидання вибухового предмета загинула одна людина. Ще одна – дістала поранення.

Потерпілому надається медична допомога.

Інформації про руйнування немає.

Оновлено: Пізніше прокуратура оприлюднила деталі.

За даними слідства, 9 грудня близько 10:20 у місті Берислав військові РФ з дрону скинули боєприпас.

Внаслідок вибуху травми, несумісні із життям, отримав місцевий мешканець. Також осколкове поранення отримав ще один чоловік.

Обидва цивільних у момент атаки йшли вулицею.

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