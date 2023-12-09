Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Глава НБУ рассказал о следующем этапе смягчения валютных ограничений

Следующим этапом смягчения валютных ограничений для бизнеса глава НБУ Андрей Пышный назвал репатриацию «новых» дивидендов. Эта тема была одной из двух основных на VI Международном форуме корпоративных директоров.

"Сейчас мы рассматриваем вопрос разрешения на репатриацию «новых» дивидендов. Мы глубоко анализируем его, работаем над формированием наиболее приемлемого дизайна и этапности смягчения. Я не буду давать никаких заверений относительно сроков реализации. Любые шаги в этом направлении будут осуществляться лишь тогда, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предпосылки, без рисков для макрофинансовой стабильности", - сообщил Пышный на своей странице﻿ сети Facebook.

2. Банки приостановили смену процентных ставок по депозитам

В отличие от предыдущих недель, когда процентные ставки по депозитам активно меняли сразу несколько банков, на уходящей неделе лишь один крупный банк отметился снижением процентных ставок.

Укрэксимбанк снизил процентные ставки по депозитам в гривне на 3,6,9 и 12 месяцев:

на 3 и 6 месяцев – с 15,65 до 15,25% годовых;

на 9 и 12 месяцев – с 15,65 до 14,50% годовых.

Остальные банки сохранили процентные ставки на прежнем уровне.

3. Sense Bank запустил доставку карт за рубеж

Sense Bank стал еще одним банком, отправляющим свои пластиковые карты за границу. Теперь получить карту банка можно не только в Украине, но и в более чем 200 странах мира.

Оформление доставки происходит через цифровой банк Sense Super App в разделе «Поддержка».

Для заказа необходимо:

1) зайти и начать чат с агентом, сообщив ему, что хотите заказать Sense-карту за пределы Украины;

2) предоставить данные, которые запросит агент: имя латиницей, адрес, номер телефона;

3) получить SMS с трекинговым номером, по которому можно отследить, где находится пакет с картой;

4) забрать карту в почтовом отделении.

Стоимость услуги по доставке карты за границу – 300 гривен.

4. KredoBank убрал возможность стать клиентом удаленно

5 декабря 2023 года с 0:00 часов в онлайн-банкинге KredoBank был временно отключен функционал, позволяющий стать клиентом банка онлайн.

Теперь для того, чтобы стать клиентом KredoBank, необходимо будет посетить отделение.

О возобновлении работы функционала банк сообщит дополнительно.

5. Клиенты Приватбанка смогут получать переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии

Как сообщил член правления Приватбанка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко, банк развивает «платежные мосты» с европейскими банками, чтобы способствовать расширению географии партнеров.

Для удобства клиентов, многие из которых оказались в Чехии после начала полномасштабного вторжения россии в Украину, Приватбанк открыл новый корреспондентский счет в Citibank N.A. в чешских кронах. Это даст возможность клиентам отправлять в Приватбанк SWIFT-переводы в чешских кронах без дополнительной комиссии.

6. Sportbank подключает дополнительные категории для начисления кешбэка

С 11 по 17 декабря Sportbank будет начислять кешбэк в категориях «Красота и медицина» и «Одежда и обувь».

С 18 по 24 декабря – в категориях «Техника» и «Подарки и украшения».

С 25 по 31 декабря – в категориях «Продукты» и «Кафе».

Кешбэк будет начисляться в размере 2% от суммы покупки как за счет кредитного лимита, так и за счет собственных средств.

Соответствующие категории будут активны для всех клиентов, необходимо лишь заранее активировать кешбэк на декабрь.