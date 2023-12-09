Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Глава НБУ розповів про наступний етап пом'якшення валютних обмежень

Наступним етапом пом'якшення валютних обмежень для бізнесу глава НБУ Андрій Пишний назвав репатріацію «нових» дивідендів. Ця тема була однією з двох основних на VI Міжнародному форумі корпоративних директорів.

"Зараз ми розглядаємо питання дозволу на репатріацію «нових» дивідендів. Ми глибоко аналізуємо його, працюємо над формуванням найбільш прийнятного дизайну та етапності пом'якшення. Я не даватиму жодних запевнень щодо термінів реалізації. Будь-які кроки в цьому напрямку здійснюватимуться лише тоді, коли будуть сформовані належні стійкі передумови, без ризиків для макрофінансової стабільності", - повідомив Пишний на своїй сторінці мережі Facebook.

2. Банки призупинили зміну процентних ставок за депозитами

На відміну від попередніх тижнів, коли відсоткові ставки за депозитами активно змінювали відразу кілька банків, минулого тижня лише один великий банк відзначився зниженням відсоткових ставок.

Укрексімбанк знизив процентні ставки за депозитами у гривні на 3,6,9 та 12 місяців:

на 3 та 6 місяців – з 15,65 до 15,25% річних;

на 9 та 12 місяців – з 15,65 до 14,50% річних.

Інші банки зберегли відсоткові ставки на колишньому рівні.

3. Sense Bank запустив доставку карток за кордон

Sense Bank став ще одним банком, який відправляє свої пластикові картки за кордон. Тепер отримати картку банку можна не лише в Україні, а й у понад 200 країнах світу.

Оформлення доставки відбувається через цифровий банк Sense Super App у розділі «Підтримка».

Для замовлення необхідно:

1) зайти та почати чат з агентом, повідомивши йому, що хочете замовити Sense-карту за межі України;

2) надати дані, які запросить агент: ім'я латиницею, адреса, номер телефону;

3) отримати SMS з трекінговим номером, за яким можна відстежити, де знаходиться пакет із карткою;

4) забрати картку у поштовому відділенні.

Вартість послуги з доставки картки за кордон – 300 гривень.

4. KredoBank прибрав можливість стати клієнтом віддалено

5 грудня 2023 з 0:00 годин в онлайн-банкінгу KredoBank був тимчасово відключений функціонал, що дозволяє стати клієнтом банку онлайн.

Тепер для того щоб стати клієнтом KredoBank, необхідно буде відвідати відділення.

Про поновлення роботи функціоналу банк повідомить додатково.

5. Клієнти Приватбанку зможуть отримувати перекази у чеських кронах без додаткової комісії

Як повідомив член правління Приватбанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, банк розвиває «платіжні мости» з європейськими банками, щоб сприяти розширенню географії партнерів.

Для зручності клієнтів, багато хто з яких опинився в Чехії після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, Приватбанк відкрив новий кореспондентський рахунок у Citibank NA у чеських кронах. Це дасть можливість клієнтам надсилати до Приватбанку SWIFT-перекази в чеських кронах без додаткової комісії.

6. Sportbank включає додаткові категорії для нарахування кешбеку

З 11 по 17 грудня Sportbank нараховуватиме кешбек у категоріях «Краса та медицина» та «Одяг та взуття».

З 18 по 24 грудня – у категоріях «Техніка» та «Подарунки та прикраси».

З 25 по 31 грудня – у категоріях «Продукти» та «Кафе».

Кешбек нараховуватиметься у розмірі 2% від суми купівлі як за рахунок кредитного ліміту, так і за рахунок власних коштів.

Відповідні категорії будуть активними для всіх клієнтів, необхідно лише заздалегідь активувати кешбек на грудень.