Комплекс на Закарпатье, куда приходили из ТЦК, заявил об избиении и похищении людей

Комплекс на Закарпатье написал заявление в полицию, СБУ, ГБР по статьям превышение служебных полномочий, нанесение телесных повреждений и похищение людей после того, как туда приходили работники ТЦК, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что происшествие произошло 7 декабря в 12:30. По данным комплекса, "несколько десятков неизвестных лиц в балаклавах и в военной форме с автоматами, ворвались на территорию".

Уточняется, что люди не показали никаких документов.

Владельцы "Термальных вод" отмечают, что в то время в комплексе мужчин было не более 20% от всех присутствующих.

"Угрожая автоматами женщинам - работницам комплекса, без документов ворвались на частную территорию.

Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей.

В ответ на просьбу директора комплекса предъявить удостоверение и соответствующие документы к нему была применена физическая сила.

Организовывал эту акцию, и лично присутствовал глава Закарпатского ОТЦК Савчук Андрей и глава Ужгородского РТЦК Тищук Игорь, который нанес телесные повреждения адвокату комплекса, и отобрал мобильный телефон когда он осуществлял видеофиксацию этого беззакония.

По данным фактам были поданы соответствующие заявления в органы внутренних дел. Все вышеуказанные действия подтверждаются фото и видео материалами...

Никаких повесток, так называемым "Мажорам", на которых сегодня объявлена охота, вручено не было, поскольку и самих "Мажоров" не было, а только перепуганные женщины, дети и пожилые люди, проходившие оздоровление в комплексе.

При этом, без всяких объяснений и без вручения повесток, вооруженные люди в балаклавах упаковали в свой автобус двух работников Комплекса и вывезли их в неизвестном направлении".

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