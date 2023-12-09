Комплекс на Закарпатті, куди приходили з ТЦК, заявив про побиття та викрадення людей

Комплекс на Закарпатті написав заяву в поліцію, СБУ, ДБР за статтями перевищення службових повноважень, нанесення тілесних ушкоджень та викрадення людей після того, як туди приходили працівники ТЦК, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що подія сталася 7 грудня о 12:30. За даними комплексу, "декілька десятків невідомих осіб у балаклавах та у військовій формі з автоматами, увірвались на територію".

Уточнюється, що люди не показали жодних документів.

Власники "Термальних вод" наголошують, що на той час у комплексі чоловіків було не більше 20% від усіх присутніх.

"Погрожуючи автоматами жінкам - працівницям комплексу, без жодних документів увірвались на приватну територію.

Під дулами автоматів вигнали на вулицю із саун і процедурних кабінетів всіх відвідувачів, у тому числі дітей, жінок та людей похилого віку.

У відповідь на прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу.

Організовував цю акцію, та був особисто присутній очільник Закарпатського ОТЦК Савчук Андрій та очільник Ужгородського РТЦК Тищук Ігор, який наніс тілесні ушкодження адвокату комплексу, і відібрав мобільний телефон коли він здійснював відеофіксацію цього беззаконня.

По даним фактам було подано відповідні заяви до органів внутрішніх справ. Всі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами...

Жодних повісток, так званим "Мажорам", на яких сьогодні оголошено полювання, вручено не було, оскільки і самих "Мажорів" не було, а лише перелякані жінки, діти та особи похилого віку, що проходили оздоровлення в комплексі.

При цьому, без жодних пояснень та без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників Комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку".

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