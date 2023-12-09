Минэнергетики: В Украине без электроэнергии более полутысячи населенных пунктов

В Украине без света более 500 населенных пунктов, плановые отключения не предусмотрены, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают в Министерстве энергетики.

Больше обесточенных населенных пунктов в Донецкой области — 112, и причиной этого являются обстрелы.

Из-за этого также обесточены, в частности, 68 населенных пунктов в Харьковской области, 63 — в Запорожской, 55 — в Сумской, 45 — в Херсонской, 19 — в Черниговской.

В целом, как отметили в Минэнерго, ограничения электроснабжения не применяются ни в одной из областей, а плановых отключений бытовых потребителей не предусматривается.