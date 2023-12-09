Міненергетики: В Україні без електроенергії понад пів тисячі населених пунктів

В Україні без світла понад 500 населених пунктів, планових відключень не передбачено, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляють в Міністерстві енергетики.

Найбільше знеструмлених населених пунктів у Донецькій області — 112, і причиною цього є обстріли.

Через це також знеструмлено, зокрема, 68 населених пунктів у Харківській області, 63 — у Запорізькій, 55 — у Сумській, 45 — у Херсонській, 19 — у Чернігівській.

Загалом, як наголосили в Міненерго, обмеження електропостачання не застосовуються в жодній з областей, а планових відключень побутових споживачів не передбачається.