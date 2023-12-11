Оккупанты хотят заблокировать Купянск – Сырский

Оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. В частности, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Чтобы создать условия для блокирования Купянска противник пытается захватить силами штурмовых рот населенный пункт Синьковка", - рассказал он.

Впрочем, по его словам, захватчики несут значительные потери в живой силе.

"В связи с чем враг начал перекидывать в этот район находившиеся в резерве штурмовые подразделения" , - добавил Сырский.

Кроме того, активные наступательные действия российские оккупанты осуществляют на направлениях Новоселовское, Стельмаховка, Лиман Первый и в направлении Северска.

Лиманское направление

Здесь враг наступает, чтобы вытеснить ВСУ за реку Черный Жеребец и из района Серебрянского лесничества.

"Проводит безуспешные штурмовые действия в направлении Житловка, Терны и постоянно осуществляет перемещение личного состава с территории РФ для доукомплектования штурмовых подразделений" , - констатирует генерал.

Бахмутское направление

Также значительные усилия российские оккупанты сосредоточивают на Бахмутском направлении севернее и западнее Бахмута. Для штурмовых действий используют воздушно-десантные подразделения, части специального назначения и 200-й отдельной мотострелковой бригады северного флота.