Окупанти хочуть заблокувати Куп'янськ – Сирський
Окупати продовжують наступати на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп’янськ, намагаються захопити село Синьківка. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка", - розповів він.
Втім, за його словами, загарбники несуть значні втрати у живій силі.
"У зв’язку з чим ворог почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві", - додав Сирський.
Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.
Лиманський напрямок
Тут ворог наступає, щоб витиснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.
"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів", - констатує генерал.
Бахмутський напрямок
Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту.
"Попри складні умови та безперевні наступальні дії окупантів наші воїни стійко утримують займані рубежі", - запевняє Сирський.