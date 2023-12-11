Окупанти хочуть заблокувати Куп'янськ – Сирський

Окупати продовжують наступати на Куп‘янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Зокрема, намагаючись заблокувати Куп’янськ, намагаються захопити село Синьківка. Про це заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Щоб створити умови для блокування Куп’янська противник намагається захопити силами штурмових рот населений пункт Синьківка" , - розповів він.

Втім, за його словами, загарбники несуть значні втрати у живій силі.

"У зв’язку з чим ворог почав перекидати у цей район штурмові підрозділи, які перебували в резерві" , - додав Сирський.

Крім того, активні наступальні дії російські окупанти здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.

Лиманський напрямок

Тут ворог наступає, щоб витиснити ЗСУ за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.

"Проводить безуспішні штурмові дії на напрямку Житлівка, Терни та постійно здійснює переміщення особового складу з території РФ для доукомплектування штурмових підрозділів" , - констатує генерал.

Бахмутський напрямок

Також значні зусилля російські окупанти зосереджують на Бахмутському напрямку північніше та західніше від Бахмута. Для штурмових дій вони використовують повітряно-десантні підрозділи, частини спеціального призначення та 200-ї окремої мотострілецької бригади північного флоту.